Тюкавин — о Карпине: у него ко всем индивидуальный подход, всегда находит место для юмора

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«У него ко всем индивидуальный подход. Главный посыл — мы не должны ничего бояться. Есть у Валерия Георгиевича про это любимое выражение — цензурное, но не для прессы (смеётся).
Плюс он всегда находит место для юмора. Даже вот сейчас, на последних сборах. После тура РПЛ мы собрались в Новогорске, Валерий Георгиевич приехал туда после игры «Ростова» с «Химками». Зашёл в зал, где мы занимались: «Ну привет, футболистики». И еще пару междометий добавил», — приводит слова Тюкавина Sport24.
Константин Тюкавин получил вызов в сборную России на товарищеские матчи со командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0), выйдя на замену в обеих встречах.
- 30 марта 2023
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