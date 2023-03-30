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Тюкавин — об игре «Динамо» весной: поработали на сборах, и это даёт результат

Тюкавин — об игре «Динамо» весной: поработали на сборах, и это даёт результат
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о результатах после возобновления сезона и сравнил нынешнюю команду с прошлогодней.

«Хорошо поработали на сборах, и это даёт результат — три победы в четырёх последних матчах. Плюс «Зенит» в Кубке прошли. Успех придаёт уверенности, у «Динамо» всё будет хорошо.

Сравнивать сегодняшнюю нашу команду и команду Шварца, как это часто пытаются делать, некорректно. Думаю, когда Славиша Йоканович приходил, ориентировался на другой состав — с Шиманьским, Бальбуэной, Моро. Но получилось так, что эти ребята уехали, и пришлось искать им замену, привлекать больше молодёжи. Надеюсь, ушедшие в аренду легионеры к нам вернутся, но мы и сейчас не слабые. Готовы и будем биться за тройку.

Что должно случиться, чтобы я назвал этот сезон успешным? Быть в тройке в РПЛ и выиграть Кубок», — приводит слова Тюкавина Sport24.

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