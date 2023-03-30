Тюкавин — о конкуренции со Смоловым: я прибавляю за счёт этого, но, конечно, хочу играть

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о сокращении игрового времени после прихода в команду Фёдора Смолова.
«Стал реже играть после прихода Смолова? Отношу себя к такому типу игроков, которые за счёт конкуренции только прибавляют, а не потухают. Посмотрел интервью Феди — он тоже сказал, что конкуренция со мной ему только помогает. А мне уж тем более! По первой части сезона особенно.
Если тренер меня видит в качестве игрока для усиления игры на последние 15-20 минут — значит, буду выходить на это время и выкладываться по полной. Ну а так, конечно, хочу постоянно играть в стартовом составе. Было бы, наверное, странно, если бы я к этому не стремился», — приводит слова Тюкавина Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Тюкавин провёл 19 матчей в составе «Динамо», забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Также на счету игрока один гол в девяти матчах Фонбет Кубка России.
- 30 марта 2023
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