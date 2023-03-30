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«Спартак» поздравил теннисистку Анастасию Потапову с днём рождения

«Спартак» поздравил теннисистку Анастасию Потапову с днём рождения
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Футбольный клуб «Спартак» (Москва) поздравил российскую теннисистку Анастасию Потапову с днём рождения. Сегодня, 30 марта, россиянке исполнилось 22 года.

«Поздравляем одну из самых талантливых теннисисток мира и преданную болельщицу «Спартака» с днём рождения. Желаем только побед», — написала команда в своих социальных сетях.

Фото: футбольный клуб «Спартак»

Ранее Потапова вышла на матч третьего круга Индиан-Уэллса с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке «Спартака», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, а также первой ракетки мира Иги Свёнтек, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной. WTA вынесла Анастасии официальное предупреждение.

Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA (2022, 2023) в одиночном разряде, победительница юниорского Уимблдона-2016.

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