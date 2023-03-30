«Спартак» поздравил теннисистку Анастасию Потапову с днём рождения

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) поздравил российскую теннисистку Анастасию Потапову с днём рождения. Сегодня, 30 марта, россиянке исполнилось 22 года.
«Поздравляем одну из самых талантливых теннисисток мира и преданную болельщицу «Спартака» с днём рождения. Желаем только побед», — написала команда в своих социальных сетях.
Фото: футбольный клуб «Спартак»
Ранее Потапова вышла на матч третьего круга Индиан-Уэллса с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке «Спартака», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, а также первой ракетки мира Иги Свёнтек, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной. WTA вынесла Анастасии официальное предупреждение.
Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA (2022, 2023) в одиночном разряде, победительница юниорского Уимблдона-2016.
- 30 марта 2023
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