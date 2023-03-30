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Уваров — о встрече с Абрамовичем: совершенно простой, скромный человек

Уваров — о встрече с Абрамовичем: совершенно простой, скромный человек
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Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал о знакомстве с экс-владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.

«Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы ещё встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда. Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем году бывший владелец синих Роман Абрамович был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боули на фоне антироссийских санкций.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

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