Уваров — о встрече с Абрамовичем: совершенно простой, скромный человек
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Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал о знакомстве с экс-владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.
«Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы ещё встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда. Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В минувшем году бывший владелец синих Роман Абрамович был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боули на фоне антироссийских санкций.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
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