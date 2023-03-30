Уваров: в Израиле в каждом доме есть бомбоубежище. Ракеты, взрывы — всё пережили
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Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал об обстановке в Израиле.
«Не только в 1990-е — до сих пор неспокойно. И ракеты, и взрывы — всё пережили. В наш район одна прилетела — полстены снесло. Здесь в каждом доме оборудовано бомбоубежище. Как только звучит сирена, уходишь в эту комнату.
Даже если ракета попадает в здание — все живые. Военные обострения с Палестиной не прекратились. Нет-нет, да начинается. Я уже ко всему привык», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ранее Уваров рассказал, что его дочь служила в израильской армии 1,9 года, а сын — три.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
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