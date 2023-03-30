Игроки «Валенсии» оплатят болельщикам автобусы для выезда в Альмерию

Игроки «Валенсии» оплатят болельщикам автобусы для поездки на гостевой матч с «Альмерией», который пройдёт 9 апреля в рамках 28-го тура чемпионата Испании.
На прошлой неделе руководители клуба объявили, что оплатят автобусы болельщикам, которые поддержат команду на выезде в Альмерии. Сразу после этого были выкуплены практически все 500 билетов, доступных для продажи. Узнав об этом, игроки обратились к руководству клуба с просьбой взять на себя расходы на транспорт, сообщает Marca.
«Валенсия» проиграла все шесть выездных матчей чемпионата в 2023 году и не забила в них ни одного гола. По итогам 26 туров команда опустилась в зону вылета, расположившись на 18-й строчке таблицы Ла Лиги с 26 очками.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 30 марта 2023
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