Уваров – о защитнике «Динамо» Дасе: работал с ним, он классный атакующий защитник

Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров высказался о выступлении защитника Эли Дасы за московское «Динамо».
«Эли Даса у меня в «Маккаби» был, вместе работали. Неплохо играет в «Динамо». — Мне нравится. Классный атакующий защитник: хорошая скорость, передачи. Может быть, нужно только чуть-чуть поответственней в оборонке действовать.
Когда «Динамо» что-нибудь выиграет? Хороший вопрос. Чтобы ответить на него, надо поближе находиться к команде, чувствовать, как она живёт. А я «Динамо» только по телевизору наблюдаю. Видно, что хороший клуб, приличное финансирование, блестящий стадион. Надеюсь, в ближайшем будущем что-то выиграют. Когда Шварц пришёл, как пацаны заиграли, выстрелили! В концовке только чуть-чуть не дотянули, но это и понятно: тяжело с молодыми весь сезон стабильно пройти. Возможно, нужно что-то подправить в комплектовании», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 30 марта 2023
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