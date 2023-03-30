Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уваров – о защитнике «Динамо» Дасе: работал с ним, он классный атакующий защитник

Уваров – о защитнике «Динамо» Дасе: работал с ним, он классный атакующий защитник
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров высказался о выступлении защитника Эли Дасы за московское «Динамо».

«Эли Даса у меня в «Маккаби» был, вместе работали. Неплохо играет в «Динамо». — Мне нравится. Классный атакующий защитник: хорошая скорость, передачи. Может быть, нужно только чуть-чуть поответственней в оборонке действовать.

Когда «Динамо» что-нибудь выиграет? Хороший вопрос. Чтобы ответить на него, надо поближе находиться к команде, чувствовать, как она живёт. А я «Динамо» только по телевизору наблюдаю. Видно, что хороший клуб, приличное финансирование, блестящий стадион. Надеюсь, в ближайшем будущем что-то выиграют. Когда Шварц пришёл, как пацаны заиграли, выстрелили! В концовке только чуть-чуть не дотянули, но это и понятно: тяжело с молодыми весь сезон стабильно пройти. Возможно, нужно что-то подправить в комплектовании», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Кинули со сборной, потому что не лизал одно место». Последний вратарь СССР на ЧМ
Эксклюзив
«Кинули со сборной, потому что не лизал одно место». Последний вратарь СССР на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023