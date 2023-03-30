Вратарь «Реала Сосьедад» Ремиро: у нас хорошие шансы в борьбе за место в ЛЧ, это наша цель

Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро заявил, что команда находится в хорошем положении в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, но должна доказывать это на поле.
«Мы много работали во время международного перерыва, и мы хотим скорее вернуться к соревнованиям и завершить сезон с выполненной целью, которую мы поставили перед собой.
Мы думаем об этом, но стараемся сосредоточиться только на следующей игре. Знаем, в каком положении мы находимся, и очень взволнованы, но у нас хорошие шансы. Нас можно считать фаворитами, но мы должны побеждать на поле.
Попадание в Лигу Европы станет разочарованием? Не думаю, что это недостаточная награда. Кажется, мы очень быстро привыкаем к хорошему… Мы находимся в хорошем положении, чтобы бороться за главную цель, и мы должны быть амбициозными. Конечно, хочется попасть в Лигу чемпионов, но мы не должны считать сезон провальным, если будем ошибаться и не попадём туда.
Наши конкуренты «Атлетико» и «Бетис» сыграют друг с другом? Какое это имеет значение? Всегда говорят, что в таких случаях ничьи — это хорошо, если они с большим количеством голов. Но в этом матче ничего не решится», — приводит слова Ремиро Marca.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 30 марта 2023
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