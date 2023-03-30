Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

В прошедшем месяце 32-летний французский футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу в трёх матчах испанского первенства. Всего на счету Гризманна в нынешнем сезоне девять голов и девять голевых передач в 26 матчах Примеры.

Мадридский «Атлетико» по прошествии 26 туров испанской Ла Лиги набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице чемпионата третье место.

Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» летом 2014 года. Спустя пять лет «Барселона» выкупила его контракт за € 120 млн, однако спустя два сезона «матрасники» арендовали футболиста, а затем выкупили права на французского нападающего.

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