Маркус Рашфорд может пропустить матч с «Ньюкаслом»

Участие нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который пройдёт 2 апреля, остаётся под вопросом.

Рашфорд, пропустивший матчи сборной Англии из-за повреждения, полученного в игре с «Фулхэмом» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии, вернулся к тренировкам, но пока занимается отдельно от общей группы. В клубе опасаются за его физическую форму и не хотят рисковать, поэтому решение о его участии в воскресном матче будет принято позже, сообщает официальный сайт клуба.

Рашфорд является лучшим бомбардиром своего клуба в текущем сезоне. На его счету 27 голов и семь результативных передач в 44 матчах во всех турнирах в составе «Манчестер Юнайтед».