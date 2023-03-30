Маркус Рашфорд может пропустить матч с «Ньюкаслом»
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Участие нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который пройдёт 2 апреля, остаётся под вопросом.
Рашфорд, пропустивший матчи сборной Англии из-за повреждения, полученного в игре с «Фулхэмом» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии, вернулся к тренировкам, но пока занимается отдельно от общей группы. В клубе опасаются за его физическую форму и не хотят рисковать, поэтому решение о его участии в воскресном матче будет принято позже, сообщает официальный сайт клуба.
Рашфорд является лучшим бомбардиром своего клуба в текущем сезоне. На его счету 27 голов и семь результативных передач в 44 матчах во всех турнирах в составе «Манчестер Юнайтед».
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