Глэйзеры хотят сохранить «Олд Траффорд», если останутся владельцами «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глэйзер предпочитает вариант с реконструкцией «Олд Траффорд» постройке нового стадиона в случае, если их семье удастся сохранить во владении значительную часть акций клуба. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сообщениям источника, позицию Глэйзера также разделяют руководители клуба, несмотря на то что варианты постройки нового стадиона также рассматриваются. В клубе считают, что новый стадион может потерять исторический дух, и в качестве примера приводят новый «Эмирейтс» с «умирающей атмосферой».

Проектная компания Populous, ранее занимавшаяся реконструкцией нового «Уэмбли» и постройкой нового стадиона «Тоттенхэма», предоставила расчёты, которые показывают, что реконструкция «Олд Траффорд» и постройка нового стадиона будут стоить примерно одинаково. При этом строительство нового стадиона может занять шесть лет, тогда как реконструкция будет проводиться в течение 10 лет.

Также отмечается, что, если в клубе всё же решат построить новый «Олд Траффорд», он будет расположен на том же месте, подобно тому, как это сделал «Тоттенхэм» с «Уайт Харт Лейн» в 2017 году.