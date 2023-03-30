Тренер, победивший с Саудовской Аравией Аргентину на ЧМ, возглавил женскую сборную Франции
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Французский специалист Эрве Ренар был назначен на пост главного тренера женской сборной Франции по футболу.
Напомним, 28 марта Ренар покинул сборную Саудовской Аравии, которую возглавлял с 2019 года. Под его руководством саудовцы принимали участие в чемпионате мира — 2022, где обыграли будущих чемпионов Аргентину (2:1), а также уступили Польше (0:2) и Мексике (1:2). В марте подопечные Ренара провели два товарищеских матча, уступив Боливии (1:2) и Венесуэле (1:2).
Помимо Саудовской Аравии, Ренар тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией наставник выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром — в 2015-м. На клубном уровне Ренар ранее работал в «Лилле» и «Сошо».
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