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Защитник «Зенита» Адамов оценил свои частые выходы на замену

Защитник «Зенита» Адамов оценил свои частые выходы на замену
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о своих ритуалах перед выходом на футбольное поле.

«Когда ты выходишь на замену, твоя задача — ​усилить игру команды. И это сложнее, чем играть с первых минут, потому что некоторое время требуется, чтобы освоиться. Особых усилий для вхождения в игру не нужно. Делаешь пару движений — ​принимаешь мяч, отдаёшь своему, — ​и появляется уверенность. Кстати, легче выходить на замену, когда счёт не в пользу твоей команды, потому что в таком случае она владеет мячом.

Если твоей команде приходится обороняться, тогда поймать ритм игры, почувствовать мяч и свою позицию труднее. Ритуалы? Просто прошу всевышнего, чтобы я сыграл хорошо. На поле выхожу с правой ноги», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.

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