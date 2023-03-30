Билялетдинов: «Спартаку» нужна женская команда. Никакой спорт не обходится без девушек

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил, что «Спартаку» нужно создать женскую команду. Отметим, что столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» открыли женские коллективы.

«Спартаку» нужно создать женскую команду — этот вопрос на повестке дня уже полгода. Никакой спорт не обходится без девушек. Футбол — не исключение.

Если «Спартак» наладит менеджмент и организует правильный подход, то сумеет достичь результатов в женском футболе. ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» уже добивались определённых успехов. «Спартак» точно прибавит конкуренции в чемпионате и привлечёт внимание к женскому футболу. Как ни крути, «Спартак» — самый популярный клуб в стране», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.