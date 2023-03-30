Голкипер «Реала Сосьедад» — о продлении контракта с Сильвой: он заслужил решить это сам

Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро отреагировал на новость, что клуб хочет предложить 37-летнему полузащитнику Давиду Сильве новый однолетний контракт.
«Давид заслужил самостоятельно принять решение, будет ли это его последний год или нет и где он захочет продолжить. Думаю, что он очень счастлив здесь, мы будем ждать его решения, я лично хотел бы, чтобы он остался ещё на год. Каждый из нас делает всё возможное, чтобы он остался, я думаю, что лично он хочет остаться, но когда вы были на таком высоком уровне, думаю, что никто не будет давить на него, если он не решит закончить из-за травм», — приводит слова Ремиро Marca.
Ранее появилась информация, что «Реал Сосьедад» планирует предложить испанскому футболисту контракт до конца сезона-2023/2024.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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