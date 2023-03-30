Арсен Адамов: не стал бы говорить, что я джокер. Настоящий джокер — ​это Мантуан

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что почувствовал после того, как отдал голевую передачу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Кто-то отдаёт передачу, а ты со скамейки видишь для неё более подходящего адресата. На поле всё намного сложнее. Но если ты 50-60 минут смотришь игру, то замечаешь слабости соперника и, когда выходишь, стараешься ими воспользоваться. Я бы не стал говорить, что я джокер. Так, пару передач отдал. Настоящий джокер — это Мантуан, он уже забил четыре.
Я от природы очень спокойный человек, практически никогда не волнуюсь и тем более не боюсь играть. Так что выходил на поле с холодной головой. А эмоции нахлынули, когда на последних минутах мы забили победный гол в игре с «Химками». Отдать в такой ситуации голевую передачу — это непередаваемые ощущения. Мы выиграли и взяли очень важные три очка», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.
- 30 марта 2023
-
21:07
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:18
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:46
-
19:35
-
19:18
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:30
-
18:22
-
18:20
-
18:10
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:43