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Арсен Адамов: не стал бы говорить, что я джокер. Настоящий джокер — ​это Мантуан

Арсен Адамов: не стал бы говорить, что я джокер. Настоящий джокер — ​это Мантуан
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что почувствовал после того, как отдал голевую передачу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Кто-то отдаёт передачу, а ты со скамейки видишь для неё более подходящего адресата. На поле всё намного сложнее. Но если ты 50-60 минут смотришь игру, то замечаешь слабости соперника и, когда выходишь, стараешься ими воспользоваться. Я бы не стал говорить, что я джокер. Так, пару передач отдал. Настоящий джокер — ​это Мантуан, он уже забил четыре.

Я от природы очень спокойный человек, практически никогда не волнуюсь и тем более не боюсь играть. Так что выходил на поле с холодной головой. А эмоции нахлынули, когда на последних минутах мы забили победный гол в игре с «Химками». Отдать в такой ситуации голевую передачу — ​это непередаваемые ощущения. Мы выиграли и взяли очень важные три очка», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.

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