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Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире. Поттер — на четвёртом месте

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.

52-летний аргентинский специалист зарабатывает € 33,9 млн в год, что делает его контракт самым большим на сегодняшний день, сообщает L'Equipe.

На втором месте находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чья заработная плата составляет € 22,4 млн в год. Замыкает тройку возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп с зарплатой в размере € 17,8 млн в год.

На четвёртой строчке расположился тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер (€ 13,5 млн), на пятой позиции — наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (€ 12,7 млн). Шестую строчку занял новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель (€ 11,9 млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.