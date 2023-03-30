Игнатов: попал в расширенный список сборной — значит, работаю в правильном направлении

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России.

«Прежде всего надо отметить то, что меня заметили. Это одновременно приятно и важно для развития. Есть хороший сигнал. Значит, работаем в правильном направлении. Просто нужно прибавлять», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, Михаил Игнатов попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы, но не вошёл в окончательную заявку национальной команды. На данный момент полузащитник ещё ни разу не играл за основную сборную России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Игнатов провёл 12 матчей за «Спартак», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.