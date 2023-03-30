Арсен Адамов рассказал, давит ли на «Зенит» вылет из Кубка и поражение в игре с ЦСКА

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 мск.
«Пришли 8-9 новых футболистов, они поменяли схему, а с ней и стиль. Гончаренко очень сильный тренер. Я разговаривал с пацанами: он требует от них играть длинными передачами и подавать с флангов. Раньше «Урал» действовал по-другому.
Давит ли на «Зенит» психологически вылет из Кубка и поражение в игре с ЦСКА? Нет, все знают, что бывают такие моменты. Ничего страшного не произошло, впереди нас ждут очень хорошие матчи, и 1 апреля мы докажем всем, что команда на ходу.
С ЦСКА был один из худших наших матчей в сезоне. Не знаю, почему это произошло, вроде бы хорошо тренировались. Но такое случается, невозможно пройти 30 туров, играя на одном уровне. Бывают спады у конкретных игроков, бывают спады в игре команды. Ничего страшного», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.
- 30 марта 2023
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