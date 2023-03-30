Игнатов: мне кажется, я смог добавить в единоборствах и прессинге

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал об изменениях в собственной игре за последний год.
«Если говорить об изменениях именно в работе, то, мне кажется, я смог добавить в единоборствах, прессинге. Плюс нравится, что в последнее время у атакующих игроков появилось больше пространства для манёвра, больше свободы. Смещения, перемещения – работа над этими аспектами должна сделать нашу атаку более острой и непредсказуемой для соперника», – приводит слова Игнатова «РБ Спорт».
Напомним, с июня 2022 года «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством Игнатов провёл 20 матчей в различных турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В марте 2023 года полузащитник попал в расширенный список сборной России.
- 30 марта 2023
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