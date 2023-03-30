Павлюченко: Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере. Как негодяй себя вёл

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко назвал экс-футболиста «Локомотива» и ряда других российских команд Ари грязным футболистом.

«Наверное, Ари – один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле – поэтому, наверное, он один из них.

Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой – получеловек. Он себя как негодяй вёл на поле, конечно.

Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», – приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, в 2017 году во время финала Кубка России в матче «Локомотив» – «Урал» произошла драка футболистов. Павлюченко играл за уральскую команду, а Ари – за «Локо».