Павлюченко: Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере. Как негодяй себя вёл
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Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко назвал экс-футболиста «Локомотива» и ряда других российских команд Ари грязным футболистом.
«Наверное, Ари – один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле – поэтому, наверное, он один из них.
Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой – получеловек. Он себя как негодяй вёл на поле, конечно.
Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», – приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Напомним, в 2017 году во время финала Кубка России в матче «Локомотив» – «Урал» произошла драка футболистов. Павлюченко играл за уральскую команду, а Ари – за «Локо».
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