Березуцкий: ни один игрок, которого я хотел, в ЦСКА не приехал

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о селекционной деятельности в период его работы в клубе.

«Я бы сказал, что ни один игрок, которого я хотел, не приехал. Это факт. Тех игроков, которых я хотел, причём они по финансовой составляющей были реально возможными трансферами, мы не подписали. Факторов много. Если мы говорим о тех, кто пришёл, даже у них у каждого разные истории. Например, за Хесусом Мединой смотрели, его знали, понимали, когда он должен приехать. Это классическая работа. Насколько я помню, его нашёл Евгений Шевелев.

Юсуф Языджи — плюс-минус та же история, хоть это состоялось намного позже. Все остальные игроки появлялись ситуативно. Примерно так: «О, слушай, есть такой вариант». Там уже и времени не было особо смотреть их. Если мы говорим про Карраскаля, про него, конечно, знали», — сказал Березуцкий в эфире YouTube-шоу «Коммент.Тренер».