Эвра: на матче «ПСЖ» чувствую себя как на концерте. На трибунах звёзды, но где ветераны?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что для «ПСЖ» приоритетом является шоу, а не футбол.

«На мой взгляд, в Париже только одна проблема: они готовы перед каждым расстелить красную дорожку. К ним приезжают игроки, у которых нет даже десяти игр в Лиге чемпионов. Дани Алвес, когда играл за них, сказал мне: «Пэт, они никогда не выиграют Лигу чемпионов».

Они становятся рок-звёздами. На трибунах вы видите не Бернара Лама (бывший вратарь «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»), а Кардашьян и компанию. Этот клуб — часть шоу-бизнеса, а футбол у них не в приоритете.

После того как Нассер Аль-Хелаифи начал руководить клубом, они проделали огромную работу. Но когда я иду на матч в Париж, такое ощущение, что это концерт. Я в VIP-зоне, есть шампанское, еда. Но ребята, где ветераны? Когда вы идёте на матч «Юнайтед», на сиденье написано «Эвра», имя легенды… Нет Леонардо Ди Каприо, который пришёл посмотреть матч, мы не в Голливуде», — приводит слова Эвра RMC Sport.