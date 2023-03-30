Карвальо: в России футболистам долго играть помогает водка

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос о возможных причинах футбольного долголетия своих товарищей по команде — Игоря Акинфеева, Юрия Жиркова, Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

«Мне кажется, для русских это нормально – играть до такого возраста. Это в Бразилии многие заканчивают в 34-35. А в России играют дольше. Так и надо, пока есть силы. Ещё мне кажется, что в России футболистам помогает долго играть водка (улыбается).

Надеюсь, и Акинфееву его физическое состояние позволит выступать как можно дольше. У него большой талант и история в ЦСКА», — приводит слова Карвальо «Матч ТВ».

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004-2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.