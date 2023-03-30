Игнатов: у нас есть заряженность на борьбу с «Зенитом», так что, думаю, всё будет хорошо

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов объяснил, почему «Зенит» смог уйти в отрыв от красно-белых в турнирной таблице.
«Ну как объяснить… Это осечки. Мы усиленно работаем над нюансами, о которых говорит тренер. Стараемся воспроизводить это на поле, от раза к разу. Есть заряженность на борьбу, есть стремление побеждать в каждом матче. Так что, думаю, всё будет хорошо.
Матч ЦСКА — «Зенит»? Не смотрел игру, так что без выводов. Что касается результата, то, я считаю, он нам немножко помог. Увеличение очкового отрыва «Зенита» для нас нежелательно. Хотя если вспомнить разговоры в нашей раздевалке, то о соперниках много не говорим. На своих делах сосредоточены», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 40 очками. Выше — «Ростов» (41) и «Зенит» (48).
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