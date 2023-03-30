Девушка Роналду рассказала, как они с Криштиану пережили смерть своего ребёнка
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Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, как они с футболистом пережили потерю новорождённого ребёнка.
«Смерть малыша принесла мне много любви. Много тьмы, но не меньше любви. Я выбрала в качестве психолога женщину, которая мне очень понравилась и помогла. Я чувствовала себя окружённой заботой после потери моего ребёнка. Слава богу, мне удалось разделить эту трагедию со своими близкими», — цитирует Джорджину AS.
Сын Джорджины и Роналду умер во время родов. Это случилось в апреле прошлого года. Криштиану поблагодарил врачей и медсестёр, которые отчаянно пытались спасти жизнь его сыну.
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