Куман: в «Барселоне» всегда есть критика, но непонятно, чем она вызвана

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, сейчас возглавляющий сборную Нидерландов, оценил стиль поведения болельщиков каталонского клуба.

«В первый год, когда Бартомеу сделал шаг назад, я был верен клубу. Часто я решал вопросы, которые не должны были касаться меня. Это был хороший опыт, но сложный. Я видел, что Хави сказал об очень тяжёлых временах из-за семьи, критики. И сейчас команда идёт на первом месте в чемпионате. Это очень сложный политический клуб, где происходит много лишних движений. Здесь всегда есть критика, но непонятно, чем она вызвана.

Я думаю, что заслужил больше поддержки со стороны клуба. Считается, что, будучи тренером, можно зарабатывать много денег. Но твоя семья, твои родители всегда переживают непростые времена», — цитирует Кумана Relevo.