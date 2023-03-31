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Гончаренко: я не знаю сейчас, что такое «Спартак»! Я знаю сейчас, что такое «Зенит»

Гончаренко: я не знаю сейчас, что такое «Спартак»! Я знаю сейчас, что такое «Зенит»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 мск.

«Я не знаю сейчас, что такое «Спартак», я знаю сейчас, что такое «Зенит». Больше нас ничего не волнует! Сложно подводить итоги этих небольших сборов. Были задачи, которые мы должны были решить на тренировках, у нас получилось это сделать. Хотели почистить переходы из обороны в атаку, переходные фазы игры и остальное. Над этим поработали. А как поработали — узнаем чуть позже.

Результат — не всегда критерий. В любом случае надо смотреть на позитивные сдвиги в игре, результат часто бывает обманчив. На этом отрезке не пытались поработать над физическим состоянием игроков — на первый план вышла тактика. Но силу и выносливость, конечно, подтянули. Эмоциональное состояние тоже подняли», — сказал Гончаренко в эфире клубного канала.

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