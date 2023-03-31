Определились полуфинальные пары женской Лиги чемпионов

Завершились все ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов, по итогам которых определились все полуфинальные пары турнира. Путёвки в квартет сильнейших получили лондонские «Челси» и «Арсенал», «Барселона» и «Вольфсбург».
В стадии полуфинала турнира «Челси» сыграет с «Барселоной», а «Вольфсбург» — с «Арсеналом». Первые матчи полуфинальных противостояний пройдут 22 апреля, ответные матчи состоятся 29 апреля и 1 мая.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Лион». В прошлом году француженки обыграли в финале «Барселону». Французский клуб является самым титулованным в истории турнира. В нынешнем сезоне футболистки «Лиона» уступили «Челси» в серии пенальти на стадии 1/4 финала.
Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) 3 июня.
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