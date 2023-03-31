Экс-глава медиаслужбы «Рубина» объяснил, почему заплакал, прощаясь с футболистами

Экс-глава медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский рассказал, как не сдержал эмоций во время прощания с футболистами казанского клуба.
«Сам не ожидал, что поведу себя как тряпка. Вроде каждый год в команде меняются футболисты, но быстро привыкаешь к людям. Были ребята, которые только-только пришли, но даже за короткий срок мы сблизились. Сборы шли два месяца – мы оттуда вообще не уезжали, каждый день друг с другом виделись. Это такая семья, когда вы по 15 часов в день проводите вместе: обеды, ужины, тренировки… А я в команде пять лет провёл. У меня сложились особенные отношение с персоналом, который уже долгие годы в клубе. Тяжело описать свои эмоции. Просто понимал, что в последний раз вижу ребят в таком составе, что уже не соберёмся так вместе.
Нечасто плачу, но в 2022-м не удержался, когда мы вылетели. И теперь в 2023-м, когда ушёл из команды. Это были искренние эмоции. Может быть, я бы не заплакал, если бы заранее сообщил всем о своём уходе. А так сложилось, что никто не знал. Я перед тренировкой спросил Юрия Анваровича (главного тренера Уткульбаева – прим. «Чемпионата») можно ли попрощаться, и он разрешил», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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