Бердышев: Кокорин внёс большой вклад в российский футбол

Футбольный агент Тимофей Бердышев оценил слова нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который назвал Александра Кокорина лучшим форвардом в истории чемпионата России.

«Уважаю мнение Тюкавина. Сейчас Кокорин топ форвард кипрской лиги. Несомненно, Александр внёс большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что можно с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет являться одним из ориентиров для молодых футболистов. Думаю, поэтому Тюкавин так высоко оценивает достижения Кокорина. Во-первых, Александр очень долго был на высоком уровне. Во-вторых, он показал молодым игрокам, что это осуществимо и реально.

Несомненно, молодые российские форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина. Многие ребята смотрели и восхищались игрой Александра, он был ориентиром долгое время», — приводит слова Бердышев Metaratings.

Сейчас Кокорин защищает цвета кипрского «Ариса». В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в чемпионате Кипра, в которых записал в свой актив 11 голов.

Александр Кокорин забил 11-й гол в чемпионате Кипра