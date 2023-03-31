Руни: в моих глазах Роналду всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни высказался о португальском форварде Криштиану Роналду.
«То, что Роналду сделал для «Манчестер Юнайтед», великолепно. И он выиграл титулы Премьер-лиги, выиграл Лигу чемпионов, забил много голов. Поэтому я думаю, что, болельщики и, конечно же игроки, особенно его бывшие товарищи по команде, которые играли с ним в моё время, никогда не забудут то, что Роналду сделал для «Манчестер Юнайтед». Потому что в моих глазах он всегда будет клубной легендой, и, конечно, жаль, что на этот раз всё закончилось. Но я не думаю, что это умаляет его наследие в клубе», — приводит слова Руни CNN.
Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже форвард подписал контракт с «Аль-Насром».
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду
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