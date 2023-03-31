Ибрагимович получил повреждение в сборной Швеции. Игрок недавно восстановился от травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустит несколько недель.
Как сообщает Calciomercato, у 41-летнего форварда выявлены проблемы с мышцами правого бедра. Игрок не сыграет с «Наполи» 2 апреля, а также с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи». Скорее всего, Ибрагимович сможет сыграть лишь 16 апреля с «Болоньей».
В текущем сезоне шведский футболист провёл в Серии А 4 матча и забил 1 гол.
Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, перейдя из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
- 31 марта 2023
-
07:50
-
07:23
-
07:16
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:33
-
05:52
-
04:26
-
04:01
-
03:21
-
03:01
-
02:21
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:26
-
00:16
- 30 марта 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:43
-
23:41
-
23:30
-
23:27
-
23:22
-
23:13
-
22:54
-
22:40
-
22:33
-
22:13