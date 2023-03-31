«Барселона» может потребовать € 100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов

«Барселона» может потребовать компенсацию в € 100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.
Сумма в € 100 млн рассчитывается исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон. В это число входит и ущерб, связанный со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА.
Отмечается, что в УЕФА должны подождать с принятием какого-либо решения, пока испанские суды не вынесут решение по делу Негрейры. В противном случае «Барселона» может подать в суд на организацию.
10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Негрейре.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:
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