«Барселона» может потребовать € 100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов

«Барселона» может потребовать компенсацию в € 100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

Сумма в € 100 млн рассчитывается исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон. В это число входит и ущерб, связанный со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА.

Отмечается, что в УЕФА должны подождать с принятием какого-либо решения, пока испанские суды не вынесут решение по делу Негрейры. В противном случае «Барселона» может подать в суд на организацию.

10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Негрейре.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: