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Уэйн Руни поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ

Уэйн Руни поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «Манчестер Сити» является фаворитом на чемпионство в чемпионате Англии.

«Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет АПЛ, но думаю, что «Сити» его опередит. Это будет интригующе.

Я считаю так потому, что «Арсенал» не так давно вышел на свои нынешние позиции, давление может быть слишком велико. Когда до конца остаётся 10 матчей, ты начинаешь чувствовать настоящее давление. Поэтому мне и интересно, сможет ли «Арсенал» продолжить делать то, что делал весь сезон.

Эрлинг Холанд невероятен. Я люблю смотреть, как он играет. Он точно побьёт не один рекорд», – приводит слова Руни CNN.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:

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