Президент «Торпедо» объяснил, почему клуб расстался с Талалаевым

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал решение клуба прекратить сотрудничество с Андреем Талалаевым.

«Мы с огромным уважением относимся к работе Андрея Викторовича и его штаба — об этом я сказал и ему лично, и команде. У него была максимальная поддержка по всем вопросам. Но после игры в Нижнем Новгороде мы обсудили дальнейшее развитие и решили, что будем двигаться дальше разными путями.

Правда ли, что расстались с ним из-за того, что он был недоволен отменой сбора в Краснодаре? Нет. Сначала мы приняли решение о расторжении договора, а потом отменили сбор в Краснодаре. Мы готовы были оплатить сбор, чтобы команда поехала туда.

Есть результаты, есть позиция тренерского штаба, руководства. Мы понимали, что надо что-то менять. Работа проведена прежним штабом большая, но дальше достичь целей у нас вместе не получалось. Ответственность за это на клубе и руководстве. У нас к Талалаеву и его штабу нет претензий. Они проделали большую работу. Но по каким-то причинам результат, которого мы вместе хотели, не достигли», — приводит слова Савина «РБ Спорт».