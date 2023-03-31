Рапопорт: такие ребята, как Пиняев, появляются и в «Барселоне»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался о вингере сборной России и московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.
«Я Пиняева лет пять-шесть знаю, он играл за «Чертаново» против команды 2004 года рождения нашей школы «Зенит». Он прогрессировал и в «Чертаново», и в «Крыльях Советов», надеюсь, будет и в «Локомотиве». Вызов в сборную заслужил.
Талантливый игрок? Да, очень. Такие молодые ребята появляются и в «Барселоне», и в «Реале», и в «Баварии». Вопрос в том, какое количество игрового времени надо давать Пиняеву, чтобы его не «сломать». Я вспоминаю, как здорово начинал играть в молодые годы Фёдор Черенков. Его стали «дёргать» и в одну сборную, и в другую, туда-сюда. Заболевание у него, наверное, не от этого случилось, но всё-таки нагрузка на Черенкова выпала приличная. А это был суперталантливый игрок! Поэтому к Пиняеву надо бережно относиться. Мы помним, как он в прошлом году заболел. Это одарённейший игрок, важно его не потерять», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
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