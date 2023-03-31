За полузащитником «Краснодара» Сперцяном наблюдали скауты немецких и нидерландских клубов

Ряд немецких и нидерландских клубов направляли своих скаутов для наблюдения за полузащитником сборной Армении и «Краснодара» Эдуардом Сперцяном на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с Турцией (1:2). Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Храч Хачатрян.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к полузащитнику «Краснодара» проявляет интерес нидерландский ПСВ. Также в интернет-пространстве ходили слухи, что итальянский «Милан» сделал трансферное предложение «Краснодару» по переходу Сперцяна, однако стороны не сошлись по сумме компенсации. Миланцы предлагали € 8 млн, российский клуб настаивал на € 12 млн.
22-летний Сперцян отметился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 27 сыгранных матчах за «Краснодар» в текущем сезоне.
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