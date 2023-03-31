«Ситуация – просто сюр». Экс-глава медиаслужбы «Рубина» – о картонном Сутормине

Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский рассказал о периоде российского полузащитника Алексея Сутормина в команде.
«Это был такой момент… Многие футболисты ушли, Роман Сергеевич (Шаронов. — Прим. «Чемпионата») стал тренером и в комментариях часто писали, что мы вылетим в ФНЛ. Мы подписали Сутормина и ярко его представили, а так получилось, что он пробыл в команде 10 дней. Ситуация – просто сюр. Мы читали комментарии и прекрасно понимали, почему люди так пишут. Как это всё выглядело со стороны.
Мы сидели и думали, как нам обыгрывать эту ситуацию, чтобы над собой поржать. Самоирония – вообще самое сильное оружие. У нас был SMMщик Тимур Байрамов, который сейчас в ЦСКА работает. Он предложил сделать картонного Сутормина. У нас не было его фотки, потому что не успели его отснять. Мы сфотографировали Тимура в форме «Рубина» и приклеили голову Лёхи Сутормина. Потом продали на аукционе за 85 тысяч рублей. Тимур до утра сидел на аукционе, где повышали ставки», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 31 марта 2023
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