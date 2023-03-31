Кэмпбелл: Джака феноменален в этом сезоне. Он нужен «Арсеналу»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл прокомментировал решение руководства «канониров» продлить контракт со швейцарским полузащитником Гранитом Джакой. Экс-игрок заявил, что швейцарец был феноменален в этом сезоне.
«Вы знаете, что я чувствую по этому поводу. Я хотел, чтобы он ушёл из «Арсенала», это правда. Но в этом сезоне он столько раз заставлял меня подавиться моими словами. Он был феноменален в этом сезоне. И знаете, у него действительно возникают некоторые проблемы в определённых матчах в верхней части поля, потому что он к этому не привык. В 30 лет он осваивает новое умение. Так что иногда не всё идёт по его плану. Но в этом сезоне нам так нужен Гранит Джака», — приводит слова Кэмпбелла «твиттер» Arsenal News Channel.
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- 31 марта 2023
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