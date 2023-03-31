Экс-глава пресс-службы «Рубина» рассказал, как взбесил Слуцкого

Экс-глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский рассказал о случае с бывшим главным тренером клуба Леонидом Слуцким.
«Мы сделали сюжет с тренировки «Рубина». Повесили микрофон на Викторовича и было слышно, как он прикалывается и пихает футболистам. Спустя какое-то время была его первая игра в Казани. Она проходила на Центральном стадионе. Перед матчем шла стандартная разминка – уже все серьёзно на игру настраивались и тут на табло врубили этот сюжет. Представь: на весь стадион показывают, как тренер угорает и пихает игрокам. Слуцкого это выбесило.
Было задействовано несколько технических служб. Сюжет поставили слишком рано, когда ещё шла разминка. В тайминге он был запланирован на тот момент, когда игроки и тренеры вернутся в раздевалку. А тут прям во время разминки пять минут Слуцкий прикалывался с табло на весь стадион. Я его больше никогда не видел в таком бешенстве», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 31 марта 2023
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:50
-
10:47
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:17
-
09:06
-
08:55
-
08:43
-
08:39
-
08:29
-
08:19
-
08:15
-
07:50
-
07:23
-
07:16
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:33
-
05:52
-
04:26
-
04:01
-
03:21