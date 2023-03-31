Экс-глава пресс-службы «Рубина» рассказал, как взбесил Слуцкого

Экс-глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский рассказал о случае с бывшим главным тренером клуба Леонидом Слуцким.

«Мы сделали сюжет с тренировки «Рубина». Повесили микрофон на Викторовича и было слышно, как он прикалывается и пихает футболистам. Спустя какое-то время была его первая игра в Казани. Она проходила на Центральном стадионе. Перед матчем шла стандартная разминка – уже все серьёзно на игру настраивались и тут на табло врубили этот сюжет. Представь: на весь стадион показывают, как тренер угорает и пихает игрокам. Слуцкого это выбесило.

Было задействовано несколько технических служб. Сюжет поставили слишком рано, когда ещё шла разминка. В тайминге он был запланирован на тот момент, когда игроки и тренеры вернутся в раздевалку. А тут прям во время разминки пять минут Слуцкий прикалывался с табло на весь стадион. Я его больше никогда не видел в таком бешенстве», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.