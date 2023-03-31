Адам Натхо: у Бибраса есть желание вернуться в РПЛ, он не может забыть Россию

Адам Натхо, дядя бывшего полузащитника ЦСКА и «Рубина» Бибраса Натхо, сообщил о желании 35-летнего футболиста вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Сейчас Бибрас выступает в составе сербского «Партизана», но, как утверждает его дядя, футболист не может забыть о России, где ему было максимально комфортно во всех смыслах.

«Не сказал бы, что тема возвращения закрыта, — отметил Натхо-старший. — Время покажет. Желание у Бибраса сейчас есть и год назад было. Россию он забыть не может: ему было очень комфортно и по уровню чемпионата, и по условиям. Думаю, он был бы готов приехать в РПЛ.

Нынешний ЦСКА подходит ему? Не сказал бы, что какая-то команда ему не подходит. Надо смотреть, на какой позиции играет футболист. Если в команде есть слабинка на определенной позиции, то почему нет? Думаю, он не снизил свой уровень, а по футбольной мысли даже прибавил в игре.

Кому он больше подошел бы – ЦСКА или «Рубину»? Не хочу называть конкретные команды. Думаю, он подошел бы не одной и не двум командам в России, а гораздо большему количеству клубов. Сейчас созидательных игроков стало меньше. Так что он был бы не лишним", — приводит слова Адама Натхо «РБ Спорт».

Напомним, Бибрас Натхо защищал цвета казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. Далее футболист на полгода уехал из РПЛ, после чего присоединился к московскому ЦСКА. В стане армейцев он выступал до конца сезоне-2017/2018.