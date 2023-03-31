Источник в «ПСЖ»: Перейра может спорить с Месси ровно так же, как и с молодыми игроками

Португальский полузащитник французского «ПСЖ» Данилу Перейра может свободно изъясняться на французском языке и общаться с признанными лидерами команды, такими, как нападающий Лионель Месси, так же, как с молодыми футболистами.
«Данилу — правдоруб на поле и за его пределами. Если он с чем-то не согласен, то он скажет об этом. Он может спорить с Месси ровно так же, как и с молодыми игроками. Данилу Перейра выучил французский за две минуты. Он действительно является символом профессионализма и труда. Он завоевал всеобщее уважение и стал очень сильным лидером», — приводит слова источника, близкого к «ПСЖ», Le Parisien.
31-летний Перейру окончательно перешёл в «ПСЖ» из «Порту» в 2021 году. Его контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
- 31 марта 2023
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