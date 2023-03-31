Конте сделает паузу в карьере на один год, несмотря на интерес «Ювентуса» — Tuttosport

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и туринского «Ювентуса» Антонио Конте принял решение сделать паузу в своей тренерской карьере. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский специалист не будет торопиться с возвращением к работе после увольнения из «Тоттенхэма» и сделает паузу в год, несмотря на интерес со стороны «Ювентуса».

Конте хочет побыть в кругу семьи и близких после нескольких пережитых тяжёлых потрясений в личной жизни. Итальянец перенёс смерти своих друзей и товарищей Джана Пьеро Вентроне и Джанлуки Виалли, а также сам перенёс операцию по удалению желчного пузыря в начале февраля.

Напомним, Конте был уволен из «Тоттенхэма» после своего резонансного интервью об игроках и руководстве лондонской команды.

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