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Источник: «Арис» начал переговоры о выкупе прав на Кокорина у «Фиорентины»

Источник: «Арис» начал переговоры о выкупе прав на Кокорина у «Фиорентины»
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Кипрский «Арис» Лимасол начал переговоры с итальянской «Фиорентиной» по поводу выкупа прав на российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщил Sport24.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина. «Арис» уже сделал своё предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и оформил пять голевых передач.

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