Саттон назвал Саку лучшим правым вингером в мире, сравнив его с Мбаппе и Кварацхелией

Бывший английский футболист Крис Саттон заявил, что нападающий «Арсенала» Букайо Сака является лучшим правым вингером в мире, сравнив его с Килианом Мбаппе («ПСЖ»), Хвичей Кварацхелией («Наполи»), Винисиусом Жуниором («Реал» Мадрид) и Маркусом Рашфордом («Манчестер Юнайтед»).
«Попробуйте назвать лучшего правого вингера в мире в этом сезоне, не называя Букайо Саку. Думаю, вам будет нелегко. Есть Килиан Мбаппе в «ПСЖ», Хвича Кварацхелия в «Наполи», Винисиус Жуниор в мадридском «Реале» и Маркус Рашфорд в «Манчестер Юнайтед».
Но Сака лучше всех справа. Мохамед Салах уже не тот, что был раньше. Саке всего 21 год, и больше всего меня впечатляет его умение принимать решения. Он знает, когда нужно идти в обводку, и мяч будто приклеивается к его ноге. Он знает, когда нужно отдать пас на партнёра. Можно только гадать, каким талантом он станет, когда выйдет на пик», — приводит слова Саттона Daily Mail.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:
- 31 марта 2023
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