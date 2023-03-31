Около 1000 болельщиков ЦСКА поддержат команду в игре с «Факелом»
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Московский ЦСКА запросил у «Факела» квоту в 1000 билетов на гостевой сектор стадиона в Воронеже. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно столько фанатов москвичей планируют посетить предстоящий матч.
«Факел» и ЦСКА встретятся в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 2 апреля. Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. «Факел» (17) располагается на 14-й строчке. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).
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