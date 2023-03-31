«Балтика» претендует сразу на три награды Sport Business Awards

Футбольный клуб из Калининграда будет бороться за премию SBA в номинациях «Креатив года», «SMM года» и «Матчдэй года».

В марте 2022-го «Балтика» провела PR-кампанию «Есть место чуду». Её приурочили к первому в истории клуба четвертьфиналу Кубка России, когда соперником калининградцев стало московское «Динамо». Кампанию открыли за три недели до встречи выпуском промо-ролика с легендами клуба 1990-х. Затем вышли ещё два видео. В клубе уверены, что рекордная за последние два с половиной года посещаемость в 16155 зрителей – результат работы с аудиторией в рамках проекта. Его номинировали на премию SBA в категории «Креатив года».

На награду за лучший SMM претендует подкаст «Балтийцы», стартовавший в 2020 году. Сегодня он посвящён не только футболу, но и достопримечательностям региона. В прошлом сезоне медиа-команда снимала выпуски в разных туристических точках города: Кафедральном соборе, Рыбной деревне, Королевских воротах, Художественном музее, старейшем зоопарке России и краеведческом музее. В третьем сезоне съёмки проходили по всей Калининградской области.

Также «Балтика» подала заявку в номинации «Матчдэй года». Клуб пытается сделать игры чемпионата запоминающимися не только для своих болельщиков, но и для футболистов гостей. Например, перед встречей с «Арсеналом» по дороге к раздевалке развесили таблички с упоминанием улиц Тулы, на матче с «Краснодаром»-2 появились фото лучших воспитанников клуба Сергея Галицкого, приезд «Махачкалы» сопровождали заниженные «Приоры», а в честь «Енисея» разложили десятирублевые купюры, на которых изображен Красноярск.

19 апреля пройдёт церемония вручения наград Sport Business Awards. Менеджеры, предприниматели, компании, проектные бюро, арены, стартапы и целые регионы в шестой раз борются за престижную премию. В этом году количество номинаций увеличили до 28. В жюри входят десятки экспертов и практиков индустрии. Шорт-лист премии будет объявлен в начале апреля.

Организатор премии – СБК.

Подать заявку можно на сайте.