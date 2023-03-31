Дюрица: в следующем сезоне «Локо» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица высказался по поводу амбиций железнодорожников. Футболист считает, что московский клуб сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в следующем сезоне. По словам Дюрицы, «Локо» должен всегда ставить перед собой максимальные задачи.
«Приятно видеть, что «Локомотив» выбрался из кризиса. Думаю, теперь команда развивается в правильном направлении. Через некоторое время этот состав еще больше сыграется и уже будет способен решать серьезные задачи. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», — приводит слова Яна Дюрицы «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Локомотив» набрал 22 очка в 20 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.
- 31 марта 2023
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