Дюрица: в следующем сезоне «Локо» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица высказался по поводу амбиций железнодорожников. Футболист считает, что московский клуб сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в следующем сезоне. По словам Дюрицы, «Локо» должен всегда ставить перед собой максимальные задачи.

«Приятно видеть, что «Локомотив» выбрался из кризиса. Думаю, теперь команда развивается в правильном направлении. Через некоторое время этот состав еще больше сыграется и уже будет способен решать серьезные задачи. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», — приводит слова Яна Дюрицы «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Локомотив» набрал 22 очка в 20 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.